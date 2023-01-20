محمد الجلاهمة



اعتمد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد أكبر حركة ترقيات في تاريخ الوزارة، والتي شملت 3193 ضابطا من مختلف الرتب، على أن تتم الترقيات الشهر الجاري وفبراير ومارس.

وبحسب إحصائية حصلت عليها «الأنباء»، فإن عدد الضباط الذين ستتم ترقيتهم من رتبة عقيد إلى عميد يبلغ 100 عقيد وجميعهم يرقون الشهر الجاري ويضعون رتبهم الجديدة، أما الضباط الذين ستتم ترقيتهم من رتبة مقدم الى رتبة عقيد فيبلغ عددهم الإجمالي 346، على أن يرقى مقدم واحد إلى عقيد في الشهر الجاري، وبقية زملائه البالغ عددهم 345 يرقون في مارس المقبل، أما بالنسبة للضباط المرقين من رتبة رائد الى مقدم فيبلغ عددهم الإجمالي 510 ، يرقي منهم 509 في مارس، وضابط واحد الشهر الجاري.

أما بالنسبة للضباط الذين ستتم ترقيتهم من نقيب إلى رائد فيبلغ عددهم الإجمالي 444 يرقى منهم 5 ضباط في يناير، والبقية سيرقون الى رائد في شهر مارس وعددهم 439، أما بالنسبة للمرقين من ملازم أول الى نقيب فعددهم الإجمالي 524 يرقون في يناير وفبراير ومارس بواقع 205 في شهر يناير وضابط واحد في فبراير و318 في شهر مارس، أما الضباط من ملازم إلى ملازم أول فسيرقون في فبراير ومارس بإجمالي 1269، بواقع 331 ملازما يرقون في فبراير، والبقية 938 يرقون في مارس.