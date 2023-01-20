أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة ان شركة نفط الكويت وضعت خطة لرفع الطاقة الانتاجية للنفط خلال السنة المالية الحالية ٢٠٢٢/٢٠٢٣ للوصول إلى إنتاج متاح يعادل 2.850 مليون برميل يوميا، مشيرة الى ان الشركة تعمل على تنفيذ عدد من المبادرات لتحسين الانتاج في مختلف مناطق العمليات وتنفيذ ما يعادل 1794 عملية صيانة آبار وحفر ما يعادل 400 بئر. وقالت المصادر انه من المتوقع ان يدخل مركز تجميع 32 خلال المرحلة المقبلة وعدد من مشروعات معالجة المياه في جنوب وشرق الكويت. واشتكت المصادر من تأخر تنفيذ بعض المشاريع النفطية في البلاد نتيجة طول الدورة المستندية خصوصا للعقود ذات الصلة بالمحافظة على الإنتاج كعقود أبراج إصلاح الآبار والمضخات وأنابيب التدفق وطول فترة الاعتمادات من اللجان وخصوصا الجهاز المركزي للمناقصات العامة.