القاهرة - خديجة حمودة

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروعات المحاور والطرق بمحافظة الجيزة، خاصة محور الفريق كمال عامر الذي يعد شريانا جديدة داخل محافظة الجيزة وهو المحور العرضي الذي يمر في المحافظة من جنوبها حتى شمالها ليربط بين طريقي الدائري منيب والدائري الوراق.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن المحور ينقسم إلى أربع قطاعات رئيسية، حيث يبدأ القطاع الأول بداية من دائري المنيب مرورا بكوبري ترسا، كوبري العمرانية، شارع الهرم وكوبري فيصل وصولا إلى صفط اللبن بطول 5 كم ويخدم جميع الاتجاهات المرورية أعلى كبرى صفط اللبن.

والقطاع الثاني بطول 2 كم يصل بين صفط اللبن حتى شارع جامعة الدول العربية مرورا بشارع السودان ومحطة مترو بولاق الدكرور.

ويبدأ القطاع الثالث من شارع جامعة الدول العربية حتى دائري الوراق بمسافة قدرها 5 كم مرورا بشارع السودان، محور 26 يوليو وكوبري البراجيل، فيما يصل القطاع الرابع بين الدائري الوراق ومحور تحيا مصر بطول 3 كم.

كما تفقد الرئيس السيسي كذلك محور أحمد عرابي الذي يربط بين طريق المنشية وشارع أحمد عرابي بطول 11 كم وعرض 6 حارات مرورية لكل اتجاه.

وتم ربط محور أحمد عرابي بالطريق الدائري ومحور كمال عامر ليكون بذلك محورا بديلا يحل مشكلة التكدس المروري المتزايد على محور 26 يوليو من الطريق الدائري حتى ميدان لبنان وميدان سفنكس بالمهندسين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن محاور محافظة الجيزة الجديدة تمثل شرايين حياة وطرقا محورية جديدة تهدف إلى تسهيل الحركة واختصار الوقت والمسافة بداخل محافظة الجيزة وربطها بالمحافظات المجاورة وذلك في إطار المخطط القومي للمحاور والطرق على امتداد كافة محافظات الجمهورية، مما يساعد على سرعة وازدياد معدل التنمية الاقتصادية وفق استراتيجية التنمية المستدامة في الدولة.