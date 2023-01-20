أعلن مركز العجيري العلمي أن يوم غد السبت سيتم تحري هلال شهر رجب لسنة 1444 هجرية.

وقال المركز في بيان صحافي إن هلال شهر رجب لهذا العام سيولد مساء يوم غد السبت الساعة 11 والدقيقة 51.

وأضاف المركز ان هلال شهر رجب سيمكث مساء الأحد المقبل لمدة 39 دقيقة وسيمكن مشاهدته بينما سيكون شكله مستويا بانحراف يسير، مبينا أن عدة شهر جمادى الآخرة ستكتمل.

وبين المركز أنه وبالقرب من هلال شهر رجب، ستشاهد ظاهرة فلكية تتمثل في اقتران كوكب الزهرة بكوكب زحل لمدة ساعة بعد مغيب الشمس في منظر جميل يمكن رصده ومشاهدته باستخدام منظار صغير بالقرب من الهلال.