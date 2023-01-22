الاتحاد الأوروبي استوعب أن استمرار الحرب سيستنزفهم وطلبوا من الرئيس أردوغان الوساطة

أبوابنا مفتوحة لأي مستثمر وخاصة الكويتي وحجم الاستثمارات الكويتية في تركيا كبير جداً

الرئيس أردوغان يسعى دائماً للحلول السلمية والفعالة لجميع المشاكل التي يمر بها العالم

التقى رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق مع مدير قطاع التواصل والإعلام في الرئاسة التركية فهرتين التون بحضور مراسلنا في تركيا الزميل الفان نملي.

وأكد التون، خلال اللقاء، أن علاقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالكويت مميزة جدا وفي تطور مستمر ويغضب حين يعلم بإصابة الكويت بأي مكروه.

وقال التون ان الرئيس أردوغان يبذل جهدا كبيرا لوقف الحرب الروسية ـ الأوكرانية، مشيرا إلى أن اتهام الغرب لتركيا بتحيزها لروسيا وإيران غير صحيح، بدليل أن تركيا أحد المستفيدين من انتهاء الحرب حتى تعود صادرات أوكرانيا لنا.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي استوعب أن استمرار الحرب سيستنزفهم، وطلبوا من الرئيس أردوغان التدخل للوساطة كونه الوحيد الذي على اتصال دائم مع الرئيس الروسي ڤلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وقد قام بالفعل بالاتصال بالرئيسين قبل يومين.

وأكد التون أن أبواب تركيا مفتوحة لأي مستثمر، وخاصة المستثمر الكويتي، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات الكويتية في تركيا كبير جدا، كما أن كثيرا من الكويتيين يمتلكون عقارات في تركيا وهذا يسعدنا.

وشدد على أن الرئيس التركي يسعى دائما للحلول السلمية والفعالة لجميع المشاكل التي يمر بها العالم مع قادة العالم.

لكنه قال إن اغلب السياسيين ليسوا صادقين وهذا ما يعرقل ويؤخر الحلول.