أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن تنظيم البطولة الرياضية الاحترافية «The Stadium»، والتي ستقام في 25 يناير إلى 6 فبراير في شاطئ المارينا، وهي أول وأضخم مسابقة من نوعها للرجال والسيدات تشهدها الكويت، وتشارك فيها فرق رياضية من الكويت ودول الخليج.



وقد جاء الإعلان خلال مؤتمر صحافي عقد بحضور المدير العام للإدارة المصرفية للأفراد في KIB عثمان توفيقي، ومساعد مدير بإدارة التسويق ووحدة الاتصال المؤسسي في KIB مروة معرفي،، والشريك الإداري لمنصة Suffix أحمد الماجد، وعلي حيات من اتحاد البادل الكويتي وحامد الهزيم من الهيئة العامة للرياضة.



وتنقسم البطولة الى مرحلتين، المرحلة الأولى تتضمن مسابقة لرياضة «البادل»، وينظمها ويشرف عليها اتحاد البادل الكويتي، حيث تضم أفضل الفرق الرياضية من الرجال والسيدات من جميع دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى مسابقة للأطفال، فيما تتضمن المرحلة الثانية منافسات متنوعة لرياضات «تحدي اللياقة» بالتعاون مع FDT Gym، تصل إلى 12 منافسة، والتي تضم أفضل الأندية الرياضية من جميع أنحاء الكويت. ومن ضمن المنافسات: منافسات قوارب الكاياك، والتجديف الداخلي، والجري، والقفزات المتزامنة، وغيرها من الرياضات الأخرى الشيقة. هذا، وستضم منطقة «The Stadium» ثلاثة أقسام: الملعب، القرية وFood Buzz. ففي القرية، سيتواجد أجنحة لعدد كبير من الشركات من مختلف القطاعات - تعرض خدماتها ومنتجاتها، وفي منطقة Food Buzz، ويستكمل KIB شراكته الناجحة مع Food Buzz ليستمر في دعم المشاريع المحلية ورواد الأعمال في قطاع المطاعم. وسيتم تكريم الفائزين في البطولة بجوائز مالية عديدة، تتدرج طبقا لترتيب الفائزين في المنافسات من الرجال والسيدات في كل رياضة.



وتعليقا على تنظيم البطولة، قال عثمان توفيقي: «لطالما كان KIB داعما رئيسيا للرياضة في الكويت، ولكن هذا العام، أخذنا على عاتقنا تأسيس بطولة استثنائية تكون فخرا ليس للبنك فحسب، ولكن للمجتمع الكويتي أيضا، وذلك بتنظيم بطولة The Stadium التي تعتبر تجربة جديدة وشائقة».



بدورها، أكدت مروة معرفي قائلة: «لا شك أن المشهد الرياضي في الكويت تطور في السنوات القليلة الماضية بشكل غير مسبوق، ليتبوأ قطاع الرياضة اليوم مكانة مرموقة، وفي KIB حرصنا على مشاركة ودعم هذا التألق الرياضي الوطني، من خلال برنامج شامل ومتكامل للمسؤولية الاجتماعية والمشاركة المجتمعية».



من جانبه، قال أحمد الماجد: «مهمتنا في Suffix بأن نقدم تجربة رياضية شائقة ومذهلة، هو التزام بحد ذاته أخذناه على عاتقنا لإيماننا الراسخ بدورنا في إحداث تغيير إيجابي لشبابنا، وتمكين أجيالنا الجديدة في المجالات الرياضية المختلفة».