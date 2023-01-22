ناصر العنزي



تنطلق مساء اليوم بطولة كأس سمو الأمير للموسم الحالي 2022-2023 بإقامة مباراتين تجمع الأولى بين الصليبخات وبرقان على ستاد صباح السالم، وبعدها يلتقي العربي مع اليرموك على ستاد الصداقة والسلام.



وتقام بطولة أغلى الكؤوس بنظام خروج المغلوب، حيث قسمت الفرق إلى مجموعتين، ضمت الأولى فرق كاظمة (حامل اللقب) والصليبخات وبرقان والنصر والجهراء والعربي واليرموك، فيما تضم المجموعة الثانية: الكويت والقادسية والتضامن والشباب والسالمية وخيطان والفحيحيل والساحل.



وتستأنف الفرق نشاطها اليوم بعد توقف طويل لمشاركة منتخبنا الوطني في بطولة كأس الخليج التي اختتمت مؤخرا، وستكون المنافسة على اللقب في هذه البطولة الغالية متاحة لأغلب الفرق كما هي عادة بطولات الكؤوس بنظام خروج المغلوب.



أما في مباراة الصليبخات وبرقان من فرق الدرجة الثانية، فإن الكفة متساوية بينهما للتأهل إلى دور الـ8 بعدما التقيا اكثر من مرة هذا الموسم، وقد استعد الفريقان من خلال إجراء مباريات تجريبية، ويطمح كل فريق الى تحقيق الفوز.



وفي المباراة الثانية تتجه أنظار جماهير العربي نحو فريقها الأخضر في أولى مبارياته مع اليرموك وتحمله مسؤولية الفوز باللقب لتخطي منافسه القادسية في عدد مرات الفوز، ويدخل العربي مرشحا قويا للفوز بالكأس حيث انه من الفرق التي تنافس دائما على بطولات الكؤوس منذ انطلاق المسابقة. وقد مر الأخضر بحالة عدم استقرار في الموسم الحالي قبل أن تستقر أموره ويتأهل إلى نهائي كأس سمو ولي العهد الذي سيقام 6 فبراير المقبل، كما انه يحل ثانيا في الدوري الممتاز خلف الكويت المتصدر. ولا شك ان خبرة لاعبي العربي ستكون حاضرة اليوم وبمساندة جماهيرهم، أما اليرموك فمهمته صعبة بلا شك لكن عنصر المفاجأة وارد.



ويتصدر كل من القادسية والعربي الفرق في عدد مرات الفوز باللقب بـ 16 لقب، ثم الكويت بـ 15 مرة، فكاظمة 8 مرات، ثم السالمية واليرموك بلقبين، والفحيحيل بلقب واحد.