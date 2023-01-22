نفت وزارة التربية السورية الشائعات التي تواترت حول تمديد العطلة الانتصافية بسبب برودة الطقس وعدم توافر مواد التدفئة.



وأكدت الوزارة أن الدوام في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022-2023 يبدأ صباح اليوم الأحد، وأنه «لا صحة للأخبار المتداولة عن تمديد العطلة الانتصافية».



وقالت الوزارة في بيان لها نقلته وكالة الانباء الرسمية «سانا» انها ستستكمل اليوم «خطة تقويم العام الدراسي 2022-2023» ليبدأ الدوام في الفصل الدراسي الثاني اعتبارا من صباح اليوم حتى يوم الثلاثاء الـ 16 من مايو 2023 في جميع مدارس ورياض الأطفال العامة والخاصة بالمحافظات، مشيرة إلى أنه لا صحة للأخبار المتداولة على صفحات التواصل الاجتماعي عن تمديد العطلة الانتصافية.



وأشار البيان إلى أن بداية الامتحانات الانتقالية ستكون في الـ 17 من مايو 2023 حتى الـ 25 منه، فيما تبدأ امتحانات شهادات التعليم الأساسي والثانوي بكل فروعها يوم الاثنين الـ 29 من مايو 2023 لتستكمل بذلك أيام الفصل الدراسي الثاني التي تتكون من 83 يوما.



وأكدت الوزارة ضرورة التزام الجميع بالتقويم المعتمد وفق المعايير العالمية التي تضبط العملية التربوية، مبينة أن مديري التربية لديهم كل الصلاحيات للتعامل مع الحالات الفردية في المناطق التي تغطيها الثلوج أو تنقطع فيها الطرقات وفق كل حالة.



وكانت صفحات على مواقع التواصل تداولت معلومات عن تقديم العديد من الجهات التماسات لتمديد العطلة بسبب البرد الشديد الذي يسود في سورية وعدم وجود ما يكفي من المازوت لتدفئة الفصول الدراسية في ظل أزمة محروقات خانقة وغلاء طال مختلف السلع، وخصوصا المواصلات.