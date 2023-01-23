

عبدالعزيز الفضلي



أعلنت وزارة التربية عن بدء التعاقدات المحلية للعام الدراسي 2023/ 2024 من وظائف الهيئة التعليمية مع الالتزام بشرط الخبرة لقبول مستندات المتقدمين في جميع المواد، وذلك على النحو التالي:



3 سنوات لذوي المؤهلات غير التربوية.



سنتان لذوي المؤهلات التربوية. ويستثنى من شرط الخبرة الفئات التالية:



٭ أبناء الكويتيات وغير محددي الجنسية.



٭ حملة شهادة الدكتوراه والحاصلون على تقدير لا يقل عن جيد جدا في المؤهل الجامعي.



٭ حملة شهادة الماجستير والحاصلون على معدل لا يقل عن امتياز في المؤهل الجامعي.



٭ خريجو كلية التربية من جامعة الكويت وخريجو كلية التربية الأساسية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.



٭ جميع الكليات الحكومية الأخرى في الكويت.



٭ يقتصر القبول على اجتياز المقابلة الشخصية، ولا يستثنى من ذلك أي حالة أو تخصص.



وتكون أولوية التعيين بعد قبول جميع الكويتيين في التخصصات المطلوبة، لمخرجات كليات إعداد المعلم المحلية للفئات التالية:



٭ أبناء الكويتيات.



٭ غير محددي الجنسية.



٭ أبناء دول مجلس التعاون الخليجي.



وفيما يلي التخصصات المطلوبة: