ناصر العنزي



تدخل مسابقة كأس سمو الأمير يومها الثاني من المنافسة، حيث تقام اليوم ثلاث مباريات ضمن دور الـ 16، تجمع الأولى النصر مع الجهراء على ملعب ثامر، وفي الثانية يلعب الكويت مع التضامن على ملعب علي صباح السالم، وفي المباراة الثالثة ستكون المواجهة بين السالمية والشباب.



وتطمح الفرق المتنافسة الى التأهل لدور الـ 8، وستكون مواجهة النصر والجهراء متساوية الكفة بعدما تواجها في الدوري الممتاز ويعرف كلا المدربين مستويات بعضهما، وقد ظهر الجهراء بشكل مميز في الدوري مكنه من احتلال المركز الرابع قبل التوقف. وفي مباراة الكويت والتضامن فإن الأبيض يدخل مرشحا قويا لإحراز اللقب بعدما فرض نفسه في المركز الأول في الدوري بفارق 4 نقاط عن العربي الثاني وفرصته للفوز اليوم اكبر من خصمه، كما دعم صفوفه بالتونسي ياسين العمري خلفا للعراقي شيركو كريم إلا إذا أحدث التضامن المفاجأة.



وفي مباراة السالمية والشباب فالسماوي يسعى إلى التأهل الثاني له للمباراة النهائية بعد تأهله إلى نهائي كأس سمو ولي العهد الذي سيقام 6 فبراير المقبل أمام العربي، وتضم صفوف السالمية عناصر جيدة قادرة على التعامل مع ظروف المباراة.