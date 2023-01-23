مبارك الخالدي



تأهل فريق برقان الى الدور ربع النهائي لبطولة كأس سمو الأمير بعد فوزه امس على فريق الصليبخات 3-1 في المباراة التي جمعتهما على ستاد صباح السالم في افتتاح الدور التمهيدي من منافسات المجموعة الاولى من المسابقة، وبهذا الفوز ضرب برقان موعدا مع كاظمة في اولى مواجهات الدور ربع النهائي.



سجل للفائز فالح العجمي (29) وناصر القحطاني من ركلة جزاء (48) وفرحان سعد (68)، فيما سجل للصليبخات فؤاد بابا (78).



وجاء الشوط الاول متواضع المستوى من الجانبين مع افضلية لبرقان من حيث التنظيم والانتشار وسيطرته على منطقة المناورات لخبرة ناصر القحطاني ويوسف سعد ونجاحهما في تنويع الخيارات الهجومية، فيما عانى الصليبخات سوء التنظيم والتمركز وسهولة فقدان الكرة، اذ لجأ الى الانطلاقات عبر الكرات الطولية للمهاجمين أحمد الاشقر واوبي. وذهبت اولى المحاولات برأسية الاشقر سهلة بيد الحارس مشعل الرشيدي (8).



وألغى الحكم محمد العطار هدفا للأشقر بداعي التسلل (12). وفرض برقان استحواذه على الكرة وفتح اللعب على الاطراف مستثمرا مهارة متعب السلامة، وتقدم الظهير صالح الموسوي بمساندة الاردني حمزه الصيفي.



ومن هجمة منظمة مرر الصيفي عرضية متقنة قابلها فالح العجمي مباشرة لتسكن الزاوية اليسرى للحارس داوود الخالدي (29)، وقدم السلامة فاصلا مهاريا من الجهة اليسرى وسدد كرة تكفل القائم الايمن بالتصدي لها (35).



وفي الشوط الثاني، عزز برقان تقدمه بإضافة الهدف الثاني من ركلة جزاء بعد سقوط فرحان سعد داخل المنطقة اثر تدخل قوي من المدافع حربي الشمري احتسبها الحكم العطار دون تردد ونفذها القحطاني بنجاح في المرمى (48) ليمنح الهدف الأريحية لبرقان ليتحكم في ايقاع اللعب.



وتألق الحارس الرشيدي في الذود عن مرماه وإبعاد رأسية فؤاد بابا (61)، وتوج فرحان سعد تفوق فريقه بإحرازه الهدف الثالث بعد عرضية من الصيفي سددها سعد مباشرة في المرمى (68)، وقلص فؤاد بابا الفارق بإحرازه هدفا من رأسية متقنة سكنت الزاوية اليمنى للحارس الرشيدي (78)، لتنتهي المباراة بفوز مستحق لبرقان.