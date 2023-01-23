الرياض - عبدالحميد الخطيب



في أجواء فنية مليئة بالسحر والإبهار والجمال، احتضنت الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية النسخة الثالثة من الحدث الأضخم وأكبر الفعاليات الفنية والترفيهية في المنطقة، حفل جوائز صناع الترفيه



«JOY AWARDS 2023» لأعمال عام 2022، والذي أقيم مساء أمس الأول بمسرح بكر الشدي في «بوليفارد الرياض سيتي»، من تقديم الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية تحت مظلة «موسم الرياض»، وشارك في التنظيم «مجموعة MBC»، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، ورئيس مجلس إدارة «مجموعة MBC» وليد بن إبراهيم آل إبراهيم، والرئيس التنفيذي لشركة «روتانا» للصوتيات والمرئيات سالم الهندي، ونخبة من نجوم السينما والدراما والرياضة والمؤثرين العرب والعالميين، إلى جانب كوكبة من أهل الصحافة والإعلام والشخصيات العامة وكبار المدعوين والضيوف.



استهل الحفل بمرور النجوم والمدعوين على السجادة الخزامية أمام عدسات المصورين والجهات الإعلامية ومن بينهم نجوم الكويت سعاد عبدالله وحياة الفهد وعبدالله الرويشد ونبيل شعيل وطارق العلي وهدى حسين وسحر حسين وشهاب جوهر وإلهام الفضالة ومعهم المخرج منير الزعبي وبدر الشعيبي وغيرهم من فناني الخليج والوطن العربي، فيما حل كل من النجوم العالميين أميتاب باتشان وميل غيبسون ومايكل باي وصوفيا فيرغارا وجورجيا رودريغيز ضيوف شرف على الحفل الذي بثت وقائعه مباشرة على قناة MBC1 ومنصة «شاهد VIP» وغيرهما من القنوات.



وداخل المسرح بدأت وقائع الحفل الذي تصدى لتقديمه الإعلامي وسام بريدي والفنانة فاليري أبوشقرا بعرض فيلم تسجيلي تضمن تسليط الضوء على أبرز إنجازات الهيئة العامة للترفيه خلال موسم الرياض 2022 والذي حمل شعار «فوق الخيال»، ومن ثم تم تقديم عروض فنية وغنائية مبهرة على المسرح لنخبة من كبار مطربي العالم العربي، ابتداء من «السندباد» راشد الماجد ومن بعده تباعا أحمد سعد، رحمة رياض، مروان خوري، محمد منير، نانسي عجرم، داليا مبارك، الفنان النيجيري ريما، وأخيرا فرقة كاريوكي.



وخلال الحفل تم الإعلان عن الجوائز كالتالي:



فئة الأعمال الدرامية: فاز إبراهيم الحجاج بجائزة «الممثل المفضل» عن دوره في مسلسل «منهو ولدنا»، وحصلت هيلدا ياسين على جائزة «الوجه الجديد المفضل» عن دورها في مسلسل «بنات الثانوي»، وفازت نادين نسيب نجيم بجائزة «الممثلة المفضلة» عن دورها في مسلسل «صالون زهرة 2»، بينما ذهبت جائزة «المسلسل المفضل» لـ «صالون زهرة 2» وتسلم الجائزة المنتج صادق الصباح والمخرج جو بوعيد.



فئة الرياضة: فاز لاعب كرة القدم اشرف حكيمي بجائزة «الرياضي المفضل»، والسباحة مريم صالح بن لادن بجائزة «الرياضية المفضلة».



فئة السينما: فاز أحمد عز بجائزة «الممثل المفضل» عن دوره في فيلم «كيرة والجن»، وحصدت هند صبري جائزة «الممثلة المفضلة» عن دورها في الفيلم نفسه، وذهبت جائزة «الفيلم المفضل» لـ«كيرة والجن» وتسلم الجائزة المخرج مروان حامد.



فئة المؤثرين: حصل أحمد الشقيري على جائزة «المؤثر المفضل»، ونالت عبير الصغير جائزة «المؤثرة المفضلة».



فئة الموسيقى: فاز عبدالمجيد عبدالله بجائزة «الفنان المفضل»، وجوري قطان جائزة «الوجه الجديد المفضل»، بينما حصدت أنغام جائزة «الفنانة المفضلة»، أما جائزة «الأغنية المفضلة» فكانت من نصيب أغنية «شكرا» للفنانة أصالة.



وعلى صعيد الجوائز التكريمية، منح المستشار تركي آل الشيخ جائزة «صناع الترفيه الماسية» لرئيس مجلس إدارة «مجموعة MBC» وليد بن إبراهيم آل إبراهيم، ومنح جائزة «الإنجاز مدى الحياة» لنجم بوليوود اميتاب باتشان وللمخرج العالمي مايكل باي، وحصلت الممثلة الكولومبية الأميركية صوفيا فيرغارا على جائزة «شخصية عام 2022».



واحتفاء بعطائهم الكبير في عالم الفن، قدم المستشار تركي آل الشيخ «جائزة صناع الترفيه الفخرية» لعدد من النجوم في مقدمتهم النجمتان القديرتان سعاد عبدالله وحياة الفهد، ومنح الجائزة أيضا للنجمة نوال الكويتية، وللرئيس التنفيذي لشركة «روتانا» للصوتيات والمرئيات سالم الهندي، ولنجم هوليوود ميل غيبسون والنجم أحمد حلمي وزوجته النجمة منى زكي، والنجم راشد الماجد والنجم محمد منير، والنجمة الإسبانية إستير أسيبو.

إلهام وهدى.. طاح الحطب





شهد حفل جوائز صناع الترفيه «JOY AWARDS 2023» لأعمال عام 2022 إزالة سوء التفاهم الذي حدث بين النجمتين إلهام الفضالة وهدى حسين العام الماضي من خلال بعض التصريحات التي أسيئ فهمها واعتبرها البعض اساءة بحق النجمة هدى حسين، حيث التقت النجمتان في الحفل بكل ود وحب، و«طاح الحطب» بينهما.

حياة وسعاد وأُمنية آل الشيخ

عبرت النجمتان القديرتان سعاد عبدالله وحياة الفهد عن سعادتهما بتكريمهما بجائزة في حفل «JOY AWARDS 2023» مع كوكبة من النجوم العرب والعالميين. وقالت أم طلال: شكرا للمملكة العربية السعودية حاضنة الثقافة والفن تحت راية عراب الرؤية سمو ولي العهد محمد بن سلمان.



بينما قالت أم سوزان: أشكر هيئة الترفيه والمستشار تركي آل الشيخ والشيخ وليد آل إبراهيم والمملكة العربية السعودية على التكريم، وإلى الأعلى دائما.

من جانبه، تمنى المستشار تركي آل الشيخ أن تجتمع أم طلال وأم سوزان في عمل واحد قريبا. وقال: «أرجو أن يجمعهما عمل، لكن بشرط ان تضحكانا، ما نبغي دراما».

نوال: أهدي الجائزة إلى بلدي الكويت

أكدت «القيثارة» نوال الكويتية على سعادتها بالجائزة التي حصلت عليها. وقالت: سعيدة لتكريمي في هذا الحفل الذي يضم نخبة من النجوم العالميين والعرب الذين كلنا نفتخر بهم، وأشكر السعودية التي احتضنتني ودعمتني، فهي بلا شك بلدي الثاني.



وتابعت نوال: أهدي هذا التكريم إلى بلدي الكويت التي صنعت نوال الكويتية، وأهديه أيضا الى كل شاعر أو ملحن أو أي أحد أضاف لي جملة في مشواري الفني لأنني أنا بدونهم ما كنت وصلت إلى هذه المرحلة.