أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة، أن الكويت تتجه لإدخال أجهزة حديثة تعمل بالأشعة السينية لكشف المتفجرات والقنابل والأسلحة والمخدرات إلى المنشآت النفطية على متن المركبات الثقيلة والخفيفة.

وقالت المصادر ان الأجهزة الحديثة يمكنها كشف الأشخاص والمتفجرات والقنابل والمخدرات والأسلحة والبضائع المهربة وزجاجات الكحول وغيرها من داخل المركبة أثناء مرورها بالآلية، مشيرة إلى أن الأجهزة لديها طاقة مزدوجة بالأشعة السينية عالية الاختراق (تصل إلى 70مم)، ويمكنها تخزين البيانات وفيديوهات عالية الوضوح لدخول المركبات وأرقام لوحات السيارات لفترة تمتد لأيام. وذكرت أن تعميم التجربة سيكون في مصفاة الزور ومرافق استيراد الغاز المسال كخطوة أولى.

وشددت على أن تلك البوابات تعتبر خط الدفاع الأول الذي يحمي أمن واقتصاد الدولة، حيث تعمل هذه الأجهزة دون الحاجة لإيقاف المركبة ونزول الركاب، الأمر الذي يوفر إمكانية تفتيش أعداد كبيرة من السيارات لتلافي الازدحام المروري.