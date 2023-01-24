بيروت - ناجي شربل



تعادل الأنصار المتصدر والنجمة 1-1 في المباراة التي جريت بينهما أمس الأول في ختام المرحلة الثالثة ذهابا من مجموعة الصدارة للدوري العام اللبناني، حيث افتتح الهداف السنغالي الحاج مالك تال التسجيل للأنصار، وعادل قاسم الزين للنجمة. وبهذه النتيجة تقلص الفارق بين الأنصار والعهد حامل اللقب الموسم الماضي إلى نقطتين، علما أن الفريقين سيلتقيان في المرحلة الرابعة الأسبوع الحالي.



وفي مجموعة الهبوط للفرق التي احتلت المراكز من 7 إلى 12، حقق طرابلس الرياضي فوزه الثالث تواليا على ضيفه التضامن صور 3-2 في المرحلة الثالثة ذهابا، حيث سجل لطرابلس محمد قرحاني والأردني سليمان أبو زمع وعبيدة الحلبي، وللتضامن الذي عانى خسارة أولى بعد فوزين في «السداسية» علي خروبي وعدنان ملحم.