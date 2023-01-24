الوهيدة: خاطبنا «المواصلات» و«الاتصالات» و«الصحة» لبحث حجب الخدمات الهاتفية داخل المدارس



عبدالعزيز الفضلي



أكدت وزارة التربية متابعة نتائج التحقيقات التي تجريها النيابة والجهات المعنية في وزارة الداخلية بشأن قضية «الامتحانات والغش» لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها بعد تزويدها بنتيجة التحقيقات النهائية.



وقال المتحدث الرسمي للوزارة أحمد الوهيدة، في بيان صحافي، إن الوزارة وبتوجيهات من وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني لم تدخر جهدا في تطبيق القوانين الداعمة للعملية التعليمية ومحاربة الظواهر السلبية بالتعاون مع الجهات المعنية خلال فترة الامتحانات، مضيفا أن ذلك يأتي بغية تحقيق العدل والمساواة بين الطلبة وحصول كل منهم على حقه تطبيقا لسياسة تكافؤ الفرص لبناء جيل صالح قادر على المشاركة في تنمية الوطن.



وأوضح أن القائمين على لجان سير الامتحان قاموا بتطبيق اللائحة خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول التي انتهت قبل عدة أيام عبر منع دخول وسائل الغش مع الطلبة بجميع أنواعها، مؤكدا قيام الوزارة بتطبيق لائحة الامتحانات التي تم اعتمادها عام 2018 والتي تعاقب الطالب الذي يغش أو يحاول الغش بالحرمان من درجة المادة في الفصل الدراسي الأول وحرمانه من جميع المواد إذا غش أو حاول الغش في امتحانات آخر العام.



وأشار إلى أن الوزير شدد على ضرورة محاسبة كل من تسول له نفسه العبث بالتعليم واستخدامه كتجارة، مؤكدا حرص الوزارة على محاربة أشد أنواع الفساد تأثيرا على سير الحركة التعليمية كظاهرة الغش وانعكاسها السلبي على جودة عملية التعليم في البلاد.



وذكر أنه مع بدء امتحانات منتصف العام الدراسي الحالي 2022/2023 لطلبة المرحلة الثانوية تمت مخاطبة وزارة الداخلية لمتابعة حسابات إلكترونية تقوم بترويج وسائل الغش في الاختبارات واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.



وبين أن الوزارة تواصلت أيضا مع وزارة المواصلات وهيئة الاتصالات ووزارة الصحة لدراسة وبحث مدى إمكانية حجب الخدمات الهاتفية داخل المدارس فقط وإمكانية تركيب أجهزة تقنية حديثة لمنع وسائل الغش الحديثة من العمل داخل أسوار المدارس دون التأثير على صحة أبنائنا الطلبة.



وأفاد بأن لجان الامتحانات سجلت 1741 حالة حرمان من الامتحانات لطلبة مارسوا الغش أو حاولوا الغش سواء بالوسائل التقليدية أو الإلكترونية في امتحانات الفترة الأولى في المناطق التعليمية كافة والتعليم العام والخاص والديني.



وأوضح أن اليوم الأول للاختبارات شهد تسجيل 472 حالة حرمان فيما سجلت في اليوم الثاني 290 حالة وفي اليوم الثالث 127 حالة، لافتا إلى تسجيل 82 حالة في اليوم الأخير وقبل الأخير لطلبة القسمين العلمي والأدبي في التعليم العام والتعليم الديني.