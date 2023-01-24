

القاهرة ـ هناء السيد



أكد عضو البرلمان العربي عضو مجلس الامة حمدان العازمي أن القضية الفلسطينية هي قضية جميع المسلمين ولا يمكن التخلي عنها.



جاء ذلك خلال تصريح خاص لـ «الأنباء» في ختام الجلسة الثالثة للبرلمان العربي التي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.



وأضاف العازمي ان الجلسة ناقشت جملة من الموضوعات المطروحة، وأهمها واقعة حرق نسخة من المصحف الشريف في السويد، مؤكدا أن هذا الأمر لا يقبله أي شخص يحمل ذرة من العقل ولا يمكن السكوت عنه لأنه يمس العقيدة الاسلامية.



وأشار إلى أن الجلسة استعرضت موضوع تدخل الدول الأوروبية في الشؤون الداخلية للمغرب وأصدرت بيانا في هذا الشأن إضافة إلى مناقشات حول ميزانية البرلمان العربي لعام 2023.



ودعا العازمي إلى ضرورة اتخاذ موقف يمنع التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية. وأكد ضرورة وقف تدخل بعض الاتحادات البرلمانية الدولية في الشؤون الداخلية للدول العربية.



وأوضح أن بعض الاتحادات البرلمانية الدولية تصدر تقارير تتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، مشيرا الى ان الاوروبيين على سبيل المثال لا يقبلون أن يتدخل البرلمان العربي أو البرلمان الافريقي في عملهم.



وحث في هذا السياق على ضرورة ان يكون للبرلمان العربي موقف يمنع التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.