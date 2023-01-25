

منصورالسلطان



لقي شاب كويتي مواليد 2008 مصرعه إثر اندلاع حريق بخيمة في بر الصليبية صباح امس. ووفق مصدر أمني أكد لـ «الأنباء» فإن بلاغا ورد صباح امس لغرفة عمليات وزارة الداخلية يفيد باندلاع حريق في خيمة في بر الصليبية.



وعلى الفور توجه رجال الأمن والإطفاء الى موقع البلاغ، حيث تبين أن النار اندلعت في خيمة، وبعد إخماد النار عثر بداخلها على جثة لشاب كويتي مواليد 2008.



وعليه تم استدعاء رجال الادلة الجنائية والطبيب الشرعي الذي أمر بنقل الجثة للمشرحة، فيما باشر رجال الأمن والمباحث التحقيق مع أصدقاء المتوفي لمعرفة ملابسات الحريق، ومن جانبهم، باشر رجال الاطفاء التحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.