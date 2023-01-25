قال مدير إدارة الإسناد بوزارة الأوقاف ورئيس وفد «عمرة صفوة المتميزين للمؤذنين» فيصل المطيري إن الإدارة تسعى جاهدة لتحقيق الهدف المنشود من تنظيم وإقامة رحلة العمرة، وخصوصا تلك الأهداف التي من اجلها تنظم إدارة الإسناد عمرة خاصة للمؤذنين من مختلف الإدارات التابعة للوزارة.



وأشار إلى أن الوفد قام بزيارة إلى مصنع كسوة الكعبة المشرفة، حيث تمت مشاهدة كيفية صناعة الكسوة، بالإضافة إلى ستار الكعبة من الداخل ومجموعة من صور الكعبة المشرفة والمسجد الحرام قديما.



ولفت إلى أنه كان في استقبالهم مساعد المدير العام للإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة حمزة بن عبدالإله العيوني، مشيدا بما رأوه من جودة وإتقان في صناعة الكسوة، وتهيئة جميع المواد الأولية لها.



وتابع قائلا: تم تسليط الضوء على آلية حياكة وتطريز القطع المذهبة التي تزين الكسوة والتي تتطلب قدرا كبيرا من الحرفة والتميز بالعمل اليدوي، مثمنا دور الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د. عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ووكيل الرئيس العام لشؤون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة م. أمجد بن عايض الحازمي، لإتاحة هذه الفرصة الكريمة التي أثرت معلوماتهم وأطلعتهم على ما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين من جهود عظيمة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما وكسوة الكعبة المشرفة خاصة، وتذليل جميع سبل الراحة في خدمة الحجاج والمعتمرين، داعين الله أن يجزي قادة هذه البلاد خير الجزاء على كل ما يقدمونه في خدمة الحرمين الشريفين والإسلام والمسلمين.