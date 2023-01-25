عبدالعزيز الفضلي



في حادثة قد تبدو غريبة وغير مسبوقة، طالب معلم كويتي وزارة التربية باسترداد المبالغ التي صرفت له بالخطأ بعد استقالته.



وقال معلم التربية الاسلامية غنام الحسيني في تصريح لـ «الأنباء» انه استقال بتاريخ 2 أكتوبر الماضي، مشيرا الى ان وزارة التربية استمرت في صرف الراتب الشهري له، وقام بإبلاغ الوزارة بذلك مطالبا بإيقافه خاصة ان المبلغ الذي معه الآن وصل الى ألفين و447 دينارا و50 فلسا.



وأضاف الحسيني، انه بعد مراجعات شبه يومية تم ايقاف الراتب بعد صرفه لمدة شهرين، لافتا الى ان «التأمينات الاجتماعية» خصمت الاستقطاع الشهري 138 دينارا وكذلك بنك الائتمان ايضا استقطع قرض الزواج لمدة شهرين. وطالب «التربية» بالتجاوب معه وتسلم المبلغ لإبراء ذمته خاصة ان ذلك يعتبر مالا عاما وليس لي حق التصرف فيه، لافتا الى انه في حالة مماطلة الوزارة في عملية تسلم المبلغ فإنه سيضطر الى التوجه الى الجهات المختصة لتسليم المبلغ.