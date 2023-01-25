أكدت الجمعية الكويتية لدعم المخترعين والابتكار أن الاهتمام بالأطفال وطلاب المدارس من خلال إعداد برامج وورش تدريبية خاصة بتلك الفئة يأتي أنطلاقا من حرص الجمعية على اكتشاف المواهب الواعدة لدى أطفال الكويت وتنميتها وتقديم كل الدعم لها.



وقالت الناطقة الرسمية باسم الجمعية شيخة القطان، في تصريح لها، إن البرامج التي أعدتها الجمعية للأطفال تراعي قدراتهم الذهنية وموضوعة من قبل متخصصين في هذا المجال، مشيرة إلى أن بعض الأطفال تولد معهم مواهب إبداعية وقدرات متميزة جدا في التفكير والابتكار، والجمعية تعمل على تحسين تلك المهارات لديهم وتطويرها. واستعرضت القطان الجوانب التي تغطيها أنشطة الجمعية الخاصة بالأطفال، وهي: تشجيع الأطفال على القراءة والتأليف أيضا، إشراكهم في إيجاد حلول لبعض المشاكل وإعطائهم مساحة لتقديم اقتراحات.