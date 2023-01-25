الصميط: لدينا مشروع يستهدف توفير الحياة الكريمة للفئات الضعيفة في باكستان واللاجئين الأفغان



ليلى الشافعي



وقعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية اتفاقية منحة لدعم سبل كسب العيش للاجئين الروهينغيا في كوكس بازار في بنغلاديش بمشروع توفير الحماية والمساعدات الإنسانية لهم وللمجتمع المضيف.



وقال مدير عام الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية م.بدر الصميط: اننا نسعى لتخفيف معاناتهم عبر حلول تنموية مستدامة في مجالات الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي بتكلفة اكثر من 500 ألف دولار، مشيرا الى ان الممارسات الوحشية على أيدي السلطات في ميانمار تزداد وموجات النزوح الجماعي ايضا، حيث بلغ عدد اللاجئين في مدينة كوكس بازار نحو مليون لاجئ يعتمد أفرادها على المساعدات الإنسانية للحصول على الحماية والغذاء والمأوى والخدمات الصحية، مؤكدا حرص الهيئة على دعم البرامج التنموية لدعم الوضع الإنساني للروهينغا للتمكين الاقتصادي لأصحاب الحاجة «حلول» وإكسابهم مهارات مهنية وحرفية، مشيرا الى ان المشروع يدعم 1878 أسرة من اللاجئين والمجتمع البنغالي المضيف، ويبلغ عدد المستفيدين من الزراعة الرأسية في بيوتهم دون الحاجة للحراثة عن طريق إنشاء نباتات معلقة فوق الأسطح 8400 فرد من اللاجئين والمضيفين. ولفت الصميط الى ان التعاون الحالي مع المفوضية السامية لا يقتصر على المشروع النوعي، فهناك مشروع «دعم سبل العيش الكريم للفئات الضعيفة في باكستان واللاجئين الأفغان لتدريب 1000 شخص من مجتمع الأفغان في باكستان على 13 مهنة وحرفة».



من جهتها، قالت ممثلة المفوضية لدى الكويت نسرين ربيعان: ستتمكن المفوضية من خلال هذه الاتفاقية من تزويد اكثر من 870 أسرة لاجئة (نحو 4350 لاجئا و580 أسرة من المجتمع المضيف (نحو 2900 شخص) بالدعم اللازم لزيادة الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي.



وأضافت ربيعان: من خلال هذا التعاون ستقدم المفوضية التدريب اللازم لبناء مهارات اللاجئين وأفراد المجتمع المضيف في مجال أساليب الزراعة المحسنة والبستنة المنزلية الى جانب توفير الأدوات اللازمة للري والأسمدة العضوية والدواجن والماشية ومصائد الأسماك، مؤكدة سعي المفوضية مع الهيئة الخيرية الى تحسين ظروف لاجئي الروهينغا مع تزايد أعداد النازحين قسرا في العالم إلى اكثر من 100 مليون شخص فروا من بلادهم، ونزوح اكثر من 3500 شخص عبر البحر في 39 قاربا في رحلة محفوفة بالمخاطر وتمثل هذه الأعداد زيادة بنسبة 360% على العام السابق.