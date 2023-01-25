عقدت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية أمس اجتماعا للجنة الوطنية التوجيهية الدائمة لتنفيذ أجندة 2030 لأهداف التنمية المستدامة، وذلك بحضور مجموعة من أعضاء اللجنة وجهات الدولة من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني.



وعلى هامش الاجتماع، أكد الأمين العام للمجلس د.خالد مهدي أهمية الاجتماع أنه تم خلاله الانتهاء من إعداد المسودة الأولى للتقرير الطوعي الثاني في قياس التقدم المحرز في أهداف التنمية المستدامة لعام 2023 للكويت، موضحا أن التقرير سيركز على جهود الكويت فيما يخص الأهداف الخمسة للتنمية المستدامة والتي تم تحديدها من الجمعية العامة للأمم المتحدة (17، 11، 9، 7، 6).



وأوضح أن التقرير سيركز أيضا على الجهود التي قامت بها الكويت فيما يتعلق بمكافحة الأضرار والأزمة الصحية وطريقة التعامل معها والتي حظيت باهتمام وقبول وإشادة عالمية، مبينا أن التقرير سيتناول أيضا التطور الواضح في آلية أخذ المعلومات ومراجعتها ودور الإدارة المركزية للإحصاء.



وأضاف ان التقرير سيتحدث عن أهم ما حققته الكويت من إنجازات في أهداف التنمية المستدامة الأخرى بحيث يكون التقرير متكاملا.



من جهة أخرى، أعربت مدير عام الإدارة المركزية للإحصاء م.منية القبندي عن امتنانها وشكرها للجهات الرسمية التي تعاونت بشكل سلس مع الإدارة المركزية للإحصاء من خلال تزويدها بكل البيانات والتحديثات والمؤشرات والغايات فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة.