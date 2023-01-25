محمد راتب



أكد مدير الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية م.مشعل القريفة أن دعم المزارع والإنتاج المحلي أولوية حكومية، مجددا دعوته لإنشاء شركة مساهمة عامة لتسويق المنتج الزراعي المحلي والتوسع في تنظيم المعارض دعما لأمن الغذائي في الكويت وتخفيضا للأسعار.



جاء ذلك خلال جولته في مهرجان «موسم الزراعة» المقام في جمعية إشبيلية التعاونية، بحضور المزارع عيد ساري العازمي، حيث تم استقبال الفعاليات الزراعية في مواقف الجمعية لعرض منتجاتهم من الخضار والفواكه المحلية.



وقد شكر م.القريفة القائمين على جمعية إشبيلية التعاونية على تخصيص مكان لتنظيم معرض خاص بالمزارعين وتسويق المنتج المحلي، موضحا أننا في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية نولي الزراعة المحلية أولوية وندعم تسويقها، ونعمل يدا بيد إلى جانب اتحاد الجمعيات التعاونية ووزارة الشؤون الاجتماعية للعمل على تذليل العقبات أمام المزارع الكويتي لعرض منتجه وتوفيره في الأسواق التعاونية التي نعتبرها الأكثر أهمية بالنسبة للمزارع والإنتاج المحلي.