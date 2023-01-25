يعقوب العوضيأسفرت قرعة البطولة الآسيوية لكرة اليد الشاطئية عن وقوع منتخبنا الوطني في المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبه كلا من البلد المستضيف إندونيسيا، والصين، وفيتنام، وعمان وهونغ كونغ. وتنطلق البطولة في 10 مارس المقبل وتستمر حتى 19 من الشهر نفسه.وكان الأزرق قد دشن استعداداته عبر تدريبات يومية على الملعب الشاطئي في مقر الاتحاد بمركز الشهيد في الدعية بقيادة المدير الفني إسماعيل عبدالقدوس والمدرب الوطني مساعد الرندي وسيتجه المنتخب إلى تايلند فبراير المقبل للدخول في معسكر خارجي قبل البطولة بأسبوعين.وفي هذا السياق، أكد عبدالقدوس ان اليد الشاطئية مازالت تحت التطوير وأن منتخبنا الوطني حديث العهد بها، مشيرا إلى أن الجميع يعمل على إعداد منتخب قادر على المنافسة كما أن الاتحاد يسعى للوصول بالمنتخب إلى أفضل استعداد.