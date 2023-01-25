

يحيى حميدان



أكد نائب رئيس جهاز الكرة بنادي الكويت عادل عقلة أن شعور لاعبي فريقه بالارتياح بعد التقدم على التضامن 2-0 قبل دقائق من نهاية المباراة، التي جمعتهما أول من أمس ضمن الدور التمهيدي لكأس سمو الأمير، منح لاعبي المنافس الفرصة للتعادل ومن ثم اللجوء للوقت الإضافي الذي تقدم خلاله «العنيد» ولكن هدف المدافع مشاري غنام في الوقت الحرج أثر على معنويات التضامن قبل اللجوء لركلات الترجيح التي حالف التوفيق خلالها حارسنا إبراهيم كميل.



وأضاف ان المباراة كانت صعبة أمام منافس محترم مثل التضامن والذي وضح عمله الكبير خلال فترة التوقف بسبب مشاركة «الأزرق» في «خليجي 25»، مشيرا إلى أننا دائما ما نوصي اللاعبين بالتركيز عند التقدم بالنتيجة، وهذا الأمر كان مفقودا بعد تقدمنا ومع غياب خطورة المنافس على مرمانا، ونحن من منحهم الفرصة للعودة بالنتيجة.

وبين عقلة أن تصريحات لاعب المنتخب العراقي شيركو كريم حول فسخ عقده مع «الأبيض» لمنعه من المشاركة في «خليجي 25» عارية عن الصحة تماما وخير دليل على ذلك موافقتنا السريعة على مشاركته وزميله العماني أرشد العلوي في البطولة دون تردد، لافتا إلى أن الاستغناء عن شيركو يعود لعدم تقديمه المستوى المنتظر منه بعد التعاقد معه في الصيف الماضي.