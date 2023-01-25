

مبارك الخالدي



قال عضو مجلس إدارة نادي الجهراء ورئيس الجهاز الإداري طواري مدلول عقب خسارة فريقه أمام السالمية بهدف دون رد، إن التوفيق لم يكن بجانب فريقه.



وأضاف: «لعبنا مباراة جيدة خصوصا في الشوط الثاني لكننا لم نوفق في التسجيل ولم يكن التوفيق إلى جانبنا»، مشيرا إلى أن النصر فريق عنيد ومميز ولعب مباراة كبيرة.



من جهته، أكد مساعد مدرب الفريق سلامة هادي أن الهدف الرئيسي لفريقه هو البقاء ضمن الست الكبار في بطولة دوري زين الممتاز.



وقال: «منحنا الفرصة لعدد من اللاعبين الشباب بهدف اكتساب الخبرة والاحتكاك ضمن هدفنا الرئيسي الذي نعمل على تحقيقه وهو بقاء الجهراء ضمن الست الكبار»، مشيرا إلى أن بطولة الدوري تحتاج إلى دكة بدلاء ورصيد كاف من اللاعبين لا يقل مستواهم عن الأساسيين.