تأكيداً لما انفردت «الأنباء» بنشره أمس.. إبلاغ ٢٠٩٠ مواطناً ومواطنة بالجهة الحكومية التي تم ترشيحهم لها

فتح باب التسجيل مجدداً في 3 فبراير المقبل للراغبين في التوظيف ومطالبات بالعودة إلى إعلان أسماء المرشحين

"الديوان": سيتم إصدار دفعات جديدة من المرشحين للعمل في مختلف التخصصات .. وترشيح 1151 جامعياً و 578 "دبلوم" و 361 ثانوية عامة فأقل



مريم بندق



فيما يترقب إعلان قبول استقالة الحكومة رسميا، فضلا عن قرارات المحكمة الدستورية التي تنظر اليوم في 19 طعنا على نتائج انتخابات الدائرتين الرابعة والخامسة ـ نشرتها «الأنباء» في عددها الصادر أمس ـ علمت «الأنباء» أنه من بين الملفات التي وضعت كأولوية تأمين وظيفة لكل مواطن يبحث عن عمل، حيث تم وضع المزيد من الإجراءات الجديدة.

وحسب معلومات موثقة، من ضمن إجراءات الحكومة لتوفير وظيفة لكل مواطن ومواطنة باحثين عن عمل، سيتم إعداد وتشغيل بوابة «توطين» كمنصة مركزية لتسهيل دخول الباحثين عن عمل إلى وظائف القطاع الخاص والحكومي، وقد وضعت لها خطة زمنية تمتد لـ 4 سنوات.

هذا، وكشفت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، عن أن فتح باب التسجيل للتوظيف سيتم في 3 فبراير المقبل.

وتأكيدا لما انفردت «الأنباء» بنشره أمس الثلاثاء، أبلغ ديوان الخدمة المدنية ٢٠٩٠ مواطنا ومواطنة بالجهة الحكومية التي تمت الموافقة على ترشيحهم لها، مع الحرص على مراجعة هذه الجهة مباشرة من دون الحاجة إلى مراجعة «الديوان».

ويطالب المسجلون للتوظيف الحكومي بالعودة إلى إعلان أسماء المرشحين مجددا كما كان معمولا به.

ومن الأهمية ذكر أن ديوان الخدمة المدنية لديه برنامج لتسجيل الباحثين عن عمل الراغبين في التوظيف الحكومي، والذي يصنف من أنجح البرامج الممتدة لسنوات طويلة، حيث يلتزم «الديوان» بالضوابط الموضوعة من قبل مجلس الوزراء عند ترشيح المسجلين وفق ضوابط على الجهات الحكومية والمؤسسات والوزارات.

"الديوان": سيتم إصدار دفعات جديدة من المرشحين للعمل في مختلف التخصصات .. وترشيح 1151 جامعياً و 578 "دبلوم" و 361 ثانوية عامة فأقل

أكد ديوان الخدمة المدنية استمراره في تلقي احتياجات الوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية لإصدار دفعات جديدة من المرشحين للعمل في مختلف التخصصات.



وأعلن ترشيح 1151 جامعيا و 578 "دبلوم" و 361 ثانوية عامة فأقل للعمل في الجهات الحكومية.



وطالب الديوان اصحاب الأسماء التي تم إبلاغها بمراجعة جهات الترشيح مباشرة.