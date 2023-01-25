عصير الطماطم غير المملح وضغط الدم



يعد النظام الغذائي أحد العوامل المساهمة في ارتفاع ضغط الدم، والملح هو السبب الشائع للحالة المرضية. وذلك لأن الصوديوم يجعل جسمك يحتفظ بالماء، ما يزيد الضغط على جدران الأوعية الدموية. لذلك، فإن تغيير نظامك الغذائي يمكن أن يساعد أيضا في خفض ضغط الدم. وهذا يشمل شرب عصير الطماطم بانتظام.



وأوضح د.جوزيف أمباني، الطبيب الطبي في GlowBar: «هناك أدلة مستمرة تشير إلى أن كوبا من عصير الطماطم كل يوم يمكن أن يدعم صحة القلب. وأظهرت دراسة أن الأفراد الذين يعانون من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والذين يشربون عصير الطماطم كل يوم قد حسنوا قراءات الضغط الانبساطي والضغط الانقباضي». ومع ذلك، فقد حذر: «أنصح دائما باستخدام عصير الطماطم غير المملح بشكل أساسي لتقليل التأثير المعاكس الذي يسببه الصوديوم».



وخلصت الدراسة إلى أن «تناول عصير الطماطم غير المملح أدى إلى تحسين ضغط الدم الانقباضي والانبساطي ومستوى البروتين الدهني المنخفض الكثافة في المصل لدى السكان اليابانيين المحليين المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية».

المصدر: «إكسبريس»