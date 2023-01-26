

عبدالعزيز جاسم



تعاقدت إدارة نادي القادسية مع المدافع الفلسطيني ياسر حمد لينضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، حيث مثل اللاعب من قبل نادي الريان القطري الذي أنهى التعاقد معه بعد تعرضه لإصابة قوية في الانكل أغسطس الماضي ساهمت في غيابه عن الملاعب لأكثر من شهرين، كما سبق له اللعب في الدوري المصري مع النادي المصري البورسعيدي.



ويعتبر حمد ثالث صفقات «الأصفر» في الانتقالات الشتوية بعد التعاقد مع المالي ابراهيما تانديا والفرنسي عبدالواحد سيسوكو، ومن المحتمل أن تكون هناك صفقة رابعة في خط المقدمة في حال قرر الجهاز الفني بقيادة الصربي بوريس يونياك التخلي عن الأردني عدي الصيفي. من جهه آخرى، أكد مدرب القادسية الصربي بوريس بونياك عقب الفوز على الساحل 3-1 في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأول، ضمن منافسات الدوري التمهيدي لكأس الأمير أن «الأصفر» بحاجة للعب بشكل أفضل، مضيفا: «نحن بحاجة لتطوير المستوى، ولكن عطفا على الإصابات التي يعاني منها الفريق، فقد حققنا نتيجة مرضية، وقدمنا أداء جيدا بشكل عام رغم غياب الانسجام بين اللاعبين، بسبب الحالة التي يعيشها الفريق».



وأشاد بونياك بالأداء الجيد الذي قدمه المالي ابراهيما تانديا في اللقاء، مضيفا: «هو لاعب من طراز رفيع، يمتاز بسرعة عالية، أهدر ركلة جزاء، وعاد ليسجل، وسعيد بأدائه بشكل عام». وفيما يتعلق بعدم مشاركة لاعبين منذ بداية المباراة، قال هذا أمر يتعلق بقرار المدرب، ونتخذ ما نراه مناسبا وفق الحالة العامة للفريق، وجاهزية كل لاعب على حدة.