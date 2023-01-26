محمد راتب



تم تشكيل مجلس إدارة جمعية الزهراء التعاونية وتوزيع المناصب بالتزكية، حيث جرى اختيار م.جابر الجابر رئيسا لمجلس الإدارة، وفهد الفرحان نائبا للرئيس، وصلاح الأنصاري أمينا للصندوق، وجاسم فرمن أمينا للسر، وذلك للسنة المالية الجديدة إلى جانب تشكيل الهيئة الإدارية.



وفي تصريح له، أكد رئيس مجلس الإدارة م.جابر الجابر أن تطوير المنطقة وخدمة المساهمين أولوية، وأبوابنا مفتوحة للجميع، مؤكدا السعي للريادة وتقديم كل ما هو جديد من الأنشطة والمهرجانات والخدمات.



وبين أن مجلس الإدارة الجديد سيبذل قصارى جهده لتقديم مجموعة من الانشطة والخدمات للمساهمين خلال الشهر المقبل من أجل تطوير العمل التعاوني بمنطقة الزهراء، وتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية والأساسية وتنوعها، والتواصل مع المساهمين والاستماع إلى اقتراحاتهم وأفكارهم البناءة.