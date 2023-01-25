تحرير (540) مخالفة مرورية و(31) محضر مخالفة للورش من قبل البلدية وإغلاق فوري لورشة وقطع التيار الكهربائي عن (43) ورشة وتحرير (15) محضر مخالفة لنقل مواد غذائية بوسيلة نقل بدون ترخيص



منصورالسلطان



ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية انه ضمن جهود المؤسسة الأمنية المستمرة وتكثيف الحملات الأمنية لضبط المخالفين والخارجين عن القانون والحد من الظواهر السلبية وأخذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق الكراجات والورش المخالفة.

قامت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمباحث شوؤن الإقامة وادارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بمساندة الجهات الحكومية بحملة تفتيشية موسعة اليوم الأربعاء الموافق 2023/1/25 على الورش والكراجات والحرفيين في منطقة الجهراء الصناعية.

وأسفرت الحملة عن تحرير (540) مخالفة مرورية وضبط (5) مركبات مطلوبة حجزا قضائيا وحجز مركبتين لصدور اصوات مزعجة، كما تم وضع (366) ملصق انذار للمركبات المهملة والسكراب التي تعيق الطريق العام وتحرير (31) محضر مخالفة للورش من قبل بلدية الكويت، كما قامت وزارة التجارة والصناعة بإغلاق فوري لورشة مخالفة للقرار الوزاري رقم 2022/76 وعمل تعهد وتحرير (4) محاضر مراجعة لاستكمال الإجراءات القانونية، وتم قطع التيار الكهربائي عن (42) كراجا وورشة ووضع (16) ملصق انذار استدعاء من قبل وزارة الكهرباء والماء، كما تم تحرير (3) محاضر ضبط مخالفة سكن عمال والتأكد من (26) ترخيصا صناعيا من الهيئة العامة للصناعة، وتم ضبط (6) مخالفين لقانون الإقامة خلال الحملة، كما قامت الهيئة العامة للغذاء والتغذية بتحرير (15) محضر مخالفة لنقل مواد غذائية بوسيلة نقل بدون ترخيص و(11) محضر قيام العامل بتداول الاغذية بشهادة صحية منتهية.

وتؤكد الإدارة على استمرار الحملات المرورية المكثفة بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة وذلك حرصاً على تطبيق القانون على الجميع وضبط الخارجين عن القانون، مشددة على ضرورة الالتزام بالقوانين وذلك حفاظاً على سلامة الجميع.