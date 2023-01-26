وجه النائب خالد الطمار سؤالاً إلى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، قال في مقدمته: توقع بنك الإمارات دبي الوطني بتقرير حديث صادر عنه أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي في الكويت الأبطأ بين دول الخليج خلال عام 2023، وستسجل الكويت التي كانت على الأرجح ثاني أقوى الاقتصادات نموا في دول مجلس التعاون العام الماضي أبطأ وتيرة نمو بين نظيراتها في 2023، وبناء على ما سبق يرجى التكرم بإفادتنا بالتالي:

1-إفادتنا عن صحة الخبر المنشور؟

2-في حالة صحة التقرير وما جاء به، ما الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لعلاج ذلك الأمر؟

3-هل هناك دراسة محلية أو تقرير؟ وفي حالة وجودها يرجى تزويدنا بنسخة منه.

4-ما الخطوات المتخذة من قبل الحكومة بالمرحلة الحالية لزيادة الواردات غير النفطية مع تزويدنا بنسخة منها؟