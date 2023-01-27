مبارك الخالدي - الدوحة- فريد عبدالباقي

بعد نجاحها في التعاقد مع الدولي القطري عبدالكريم حسن استعادت إدارة نادي الجراء خدمات اللاعب الواعد خالد صباح بعد مفاوضات ناجحة مع إدارة نادي القادسية.

وتوجت جلسة التفاهم التي جرت مساء اول من امس بمقر إدارة نادي القادسية بحضور رئيسي الناديين الشيخ فهد طلال الفهد وخالد الجارالله باستعادة خدمات اللاعب الذي تمت إعارته في وقت سابق للأصفر.

ويعتبر صباح من أبرز المدافعين وتم اختياره لتمثيل المنتخبات الوطنية وصولا للمنتخب الأول لكن الإصابة حرمته من الظهور.

وكانت إدارة الجهراء قد وقعت مع القطري عبدالكريم حسن قادما من السد القطري، ويبدو ان الصفقة ستثير أزمة مرتقبة بعد إشارة عدد من النقاد إلى ان اللاعب وقع منفردا دون الرجوع إلى ناديه، مثلما عبر عن ذلك الناقد ماجد الخليفي قائلا: «‏مجلس إدارة الجهراء المنتخب من أسبوعين يسقط في أول ظهور له بتوقيعه مع لاعب السد عبدالكريم حسن دون التأكد من سريان عقده مع ناديه السد، إذا صعد السد الموضوع إلى (فيفا) سوف يتعرض الجهراء لعقوبات منها منعه من التعاقدات وكذلك خصم نقاط».

وقال أيضا معقبا على تصريح للاعب عبر فيه عن سعادته بالتوقيع للجهراء: «‏أين السعادة في هذا التعاقد وأنت تخالف عقدك وتتصرف بتهور، واضح ان البعض يحتاج لسنين ليعرف الاحتراف الحقيقي..». إلى ذلك أكد مجلس إدارة نادي الجهراء شرعية الصفقة التي تمت بتمويل من شخصية داعمة.

إلى ذلك، يدرس نادي السد القطري التقدم بشكوى ضد لاعبه عبدالكريم حسن المنتقل حديثا إلى صفوف فريق الجهراء خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، والذي وصل أمس والتحق بالفريق، لاسيما أن اللاعب مازال مرتبطا بعقد مع نادي السد القطري حتى عام 2024، ولا يحق له التوقيع لأي ناد دون الرجوع إلى إدارة ناديه الأصلي.

من جانبه، ينوي اللاعب التقدم بشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ضد إدارة نادي السد للحصول على مستحقاته البالغة 5 ملايين ريال قطري، لاسيما أن قرار النادي هو شطبه من سجلات الفريق، وبالتالي يحق له الحصول على مستحقاته المالية.

ومن المقرر أن يعقد نادي الجهراء مؤتمرا صحافيا عصر اليوم لتقديم اللاعب.