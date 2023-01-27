

ناصر العنزي



تنطلق اليوم منافسات الدور ربع النهائي لكأس سمو الأمير والتي تقام بنظام خروج المغلوب، حيث يلعب في المباراة الأولى الكويت والسالمية على ستاد الصداقة والسلام في مواجهة متكافئة اعتاد الفريقان عليها، وفي المباراة الثانية يدخل العربي بمساندة جماهيره في مواجهة مع النصر على ملعب ثامر.



وتختتم المنافسات غدا السبت لإعلان الفرق المتأهلة للمربع الذهبي، حيث يلعب القادسية بمؤازرة جماهيره مع الفحيحيل على ملعب علي صباح السالم، ثم يلعب كاظمة حامل اللقب مع برقان على ستاد صباح السالم.



وفي مباراة الكويت والسالمية فكلاهما قادر على تخطي هذه المواجهة لما تضمه صفوفهما من عناصر جيدة، والأبيض الذي يتقن التعامل مع مسابقة الكؤوس واجه صعوبة في تخطي التضامن في الدور التمهيدي حتى ابتسمت له ركلات الترجيح، ولا شك أن مدربه البحريني علي عاشور قد تدارس أخطاء الفريق الدفاعية مع لاعبيه لعلاجها اليوم، أما السالمية فقد تجاوز الشباب في الدور التمهيدي بهدف نظيف، ويخوض مدربه محمد ابراهيم ولاعبوه اختبارا صعبا اليوم حيث يسعى السماوي إلى تحقيق إنجازين في هذا الموسم وهما التأهل للمباراة النهائية لكأس سمو الأمير بعدما تأهل لنهائي كأس سمو ولي العهد.



وفي المباراة الثانية ستكون الجماهير العرباوية حاضرة كعادتها لمؤازرة فريقها والدفع به نحو المربع الذهبي حتى الفوز باللقب، وكان الأخضر قد حقق في الدور التمهيدي فوزا عريضا على اليرموك بسداسية أثبت بها مدربه سيفيكو ولاعبوه قدرتهم على تهديد الخصم على مدار المباراة، ولكن خصمه اليوم لن يكون سهلا، فالنصر تخطى الجهراء بهدف لاعبه المميز محمد دحام وهو قادر على تحقيق الفوز والمنافسة أيضا على اللقب.



مواجهتا الغد



وفي مباراتي الغد، فإن القادسية عانى طويلا قبل أن يتمكن من تخطي الساحل بثلاثية في الدور التمهيدي، وبات عليه إسعاد جماهيره والفوز باللقب بعد غياب عن المنصات، وقد دعم الأصفر صفوفه بالمدافع الفلسطيني ياسر حمد، وبالطبع لن يكون الفحيحيل الذي حقق الفوز على خيطان خصما سهلا.

وفي المباراة الثانية، يبدأ كاظمة مشواره للدفاع عن لقبه في أول مباراة أمام برقان من فرق الدرجة الأولى والكفة بلا شك تميل للبرتقالي، ولكن الكرة فيها مفاجآت.