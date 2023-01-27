

نظم قطاع الرياضة للجميع بالهيئة العامة للرياضة البرنامج الرياضي التوعوي الأول «الأريج الشتوي للجري الذكي» بحضور نائب المدير العام لقطاع الرياضة للجميع حامد الهزيم ومراقب إدارة التوعية وليد سلطان ورئيس نادي سلوى الصباح الشيخة نعيمة الأحمد، وذلك بمشاركة 16 جهة حكومية.



وفي هذا الصدد، قال الهزيم إن البرنامج يدعم رياضة المرأة ويجمع بين الأصحاء وذوي الإعاقة، حيث تم توزيع حقيبة رياضية تحتوي على أدوات رياضية للمشاركات، كما ستتم متابعة البرنامج الرياضي «التسجيل واختيار البرنامج الرياضي» من خلال موقع الهيئة، حيث يقدم البرنامج العديد من التمارين الرياضية الداخلية في مبنى الهيئة بخصوصية تامة فيما ستكون التمارين الخارجية في حديقة الشهيد بالإضافة لبعض الحصص التدريبية التي يتم تنفيذها من إدارة التوعية الرياضية قسم المرأة عبر «أونلاين» لتذليل جميع العقبات أمام المرأة وتشجيعها على ممارسة الرياضة.



من جانبها، قدمت الشيخة نعيمة الأحمد الشكر لمسؤولي الهيئة على الاهتمام بالجانب الرياضي، وخاصة رياضة المرأة وتمنت التوفيق للجميع من أجل رفع اسم الكويت في كافة المحافل الدولية.



وفي نفس السياق، أكدت ممثل مدير عام الهيئة العامة لذوي الإعاقة زينب العنزي أن مشاركة ذوي الإعاقة في هذه البرامج من خلال تفعيل مبدأ الدمج والتمكين لهذه الفئة من خلال تبسيط مفهوم الرياضة وحثهم وتشجيعهم على ممارستها لما لها من دور إيجابي كبير على صحتهم ونشاطهم.



من جهة أخرى، توج فريق الكهرباء والماء بلقب كأس كرة الماء للوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية للموسم 2022 -2023 بالفوز على فريق وزارة الداخلية بنتيجة 15-14، حيث قام حامد الهزيم بتوزيع الكؤوس والميداليات للفرق الفائزة.