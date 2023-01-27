ثامر السليم



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في جامعة الكويت أنه تم تكليف أمين عام الجامعة د.فايز الظفيري للقيام بأعمال مدير الجامعة اعتبارا من 24 من الشهر الجاري حتى عودة المديرة د.سعاد الفضلي ومزاولتها العمل.



وأشارت المصادر إلى أن المديرة الفضلي تم إيفادها في مهمة رسمية للمشاركة في الاجتماع الخامس والعشرين للجنة رؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول التعاون.



من جهة اخرى، ذكرت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» أنه تم نقل مديرة مركز نظم المعلومات مها غازي القدومي للعمل بوظيفة مدير مركز الخوارزمي للتدريب على تقنية المعلومات بذات الدرجة والمرتب، على أن تصرف البدلات والمكافآت المقررة للهيئة الإدارية بالجامعة أو البدلات والمكافآت المقررة للتخصص أيهما أكبر في حال الاستحقاق.



وأشارت المصادر إلى أنه تم نقل مدير مركز الخوارزمي للتدريب على تقنية المعلومات أنور محمد الموسوي للعمل بوظيفة مدير مركز نظم المعلومات بذات الدرجة والمرتب، على أن تصرف البدلات والمكافآت المقررة للهيئة الإدارية بالجامعة أو البدلات والمكافآت المقررة للتخصص أيهما أكبر في حال الاستحقاق.