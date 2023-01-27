حنان عبدالمعبود



أعلنت مسؤولة مبادرة التوعية المبكرة للشباب، عضو الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان (كان) د.مريم عبد المحسن العتيبي عن إطلاق بطولة «كان» للبادل تحت شعار الرياضة وقاية.



وأكدت العتيبي في تصريح لها على هامش حفل إطلاق البطولة «أن هذه البطولة هي الأولى من نوعها ضمن فعاليات حملة التوعية بالسرطان للشباب والتي تهدف إلى استقطاب الشباب والتوعية بأهمية الرياضة للوقاية من السرطان، وقد لاقت إقبالا ملحوظا».



وأضافت «يأتي حرص حملة «كان» على إقامة مثل هذه الفعاليات بسبب وصول عدد حالات السرطان التي تم تشخيصها ممن هم دون 40 عاما إلى 532 حالة بناء على آخر إحصاء لمركز الكويت لمكافحة السرطان، أي ما يقارب 20% من عدد حالات السرطان التي يتم تشخيصها سنويا.



وشكرت الجمعية الخيرية للتضامن الاجتماعي والقائمين على المبادرة والمشاركين، وتمنت للجميع الصحة والسلامة».



من جانبه، أكد مسؤول فريق هايدو الذي يعد الذراع الرياضية لحملة «كان» عبدالله الصالح أن تنوع الفعاليات الرياضية التي تقيمها الحملة يشجع الشباب على ممارسة الرياضة، مشيرا إلى أن بطولة «كان» للبادل شارك فيها 16 فريقا بشكل زوجي بمشاركة 32 لاعبا.



وقد تنافس على المركز الأول كل من فريق فهد الأسود وفريق حسين بهبهاني. وختمت البطولة بفوز فريق «حسين بهبهاني» وقد تم تكريم الفائزين بالمركز الأول والثاني وتوزيع كتيبات التوعية على اللاعبين ضمن تغطية إعلامية مميزة.