القاهرة ـ هناء السيد



أكد مدير إدارة معارض الكتاب ومدير معرض الكويت الدولي للكتاب سعد العنزي أهمية مشاركة الكويت في معرض القاهرة الدولي للكتاب باعتباره من أهم وأضخم معارض الكتاب العربية والعالمية.



وقال العنزي، في تصريح خاص لـ «الأنباء»، إن المجلس الوطني يشارك في الدورة الـ 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب لإبراز دور الكويت الثقافي في المحافل الثقافية وحرصها على دعم الثقافة العربية وإفادة القراء والباحثين من خلال الإصدارات الثقافية والدراسات العلمية.



وأضاف أن المجلس الوطني يشارك في المعرض بجناحين، الأول سيكون في القاعة الرئيسية للمعرض، أما الآخر فسيكون لبيع إصدارات المجلس الدورية وهي: «من المسرح العالمي» و«عالم الفكر» و«عالم المعرفة» و«إبداعات عالمية» و«الثقافة العالمية» ومجلة «العربي» وكذلك «العربي الصغير»، بالإضافة إلى الدراسات الخاصة بإدارة البحوث والدراسات والتخطيط والسلسلة التراثية الخاصة (من التراث العربي).



واضاف إن إصدارات المجلس الوطني تزيد على 300 إصدار مختلف ومتنوع.



الجدير بالذكر أن المملكة الأردنية تحل ضيف شرف المعرض، واسم الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.



ويضم المعرض هذا العام 1047 ناشرا مصريا وعربيا وأجنبيا، من 53 دولة، من بينها دول جديدة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.



أما البرنامج الثقافي للأردن والتي تحل ضيف شرف للمعرض يشمل مشاركة 85 كاتبا وشاعرا وشاعرة وناقد وأكاديميا وأديبا من الأردن ومصر، توزعت حضورهم على 27 فعالية توزعت ما بين 23 ندوة ومحاضرة، و4 عروض مسرحية، وقراءات قصصية للأطفال، و3 قراءات قصصية و3 أمسيات شعرية.