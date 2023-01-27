استقبلت وزيرة الأشغال ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.أماني بوقماز رئيس مجموعة «شل الكويت» أنور المطلق وفريقه، وذلك بحضور وكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بالتكليف م.مطلق أبورقبة وممثلي الوزارة.



وتم استعراض مبادرة شركة «شل الكويت» لحجز وتخزين إعادة استخدام الكربون في محطات توليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه، بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، بما يحقق التزامات الوزارة وفقا لمحاور برنامج العمل الحكومي، وتعهد الكويت في مؤتمر شرم الشيخ Cop 27 بالحياد الكربوني 2060.



وأكدت الوزيرة د.بوقماز تقديمها جميع التسهيلات والدعم اللازم لتنفيذ المبادرات والفرص التي تحقق التزامات الوزارة، والتي تصب في محاور برنامج عمل الحكومة.