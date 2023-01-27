وجه النائب حمد العبيد سؤالين الاول إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع مدينة الحرير، والثاني لوزير الصحة د. أحمد العوضي بشأن قرار منع التصوير في المرافق الطبية، ونص السؤال على ما يلي:



وجاء سؤال وزير المالية كالتالي:



في شأن ما جاء في تقرير ديوان المحاسبة عن الملاحظات التي أسفرت عنها عمليات التدقيق والفحص والمراجعة للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية للسنة المالية 2022/2021، وعلى تعقيب ديوان المحاسبة على رد الأمانة العامة على الملاحظات، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - ما آلية اختيار أعضاء مشروع مدينة الحرير؟



2 - ما صرف في جميع برامج تطوير مدينة الحرير.



3 - ما برنامج عمل مدينة الحرير؟



4 - ما نسب إنجاز مدينة الحرير؟



5 - ما عدد الفرق المشكلة لتطوير مدينة الحرير؟



6 - هل حدد أي من الفرق وأسماء المستعان بهم في السابق أخيرا؟



7 - هل حدد لأي عضو من الأعضاء السابقين وعليه ملاحظات من ديوان المحاسبة؟



8 - هل استوفيت ملاحظات ديوان المحاسبة في شأن اللجان وأعضائها والمصروفات وإنجاز الحقب السابقة؟



9 - هل هناك صلة قرابة بين أعضاء اللجان من الدرجتين الأولى والثانية؟



10 - ما أسس تقييم مشاريع الحرير وطرحها؟



11 - هل هناك تقارير انتهي منها؟



12 - هل شرعتم بالخطوات التنفيذية فيها؟



وجاء سؤال وزير الصحة كما يلي:



بشأن التعميم الصادر من وزارة الصحة الذي يمنع الموظفين والمراجعين من التصوير في كل المرافق الصحية، ولكن في المقابل انتشر في الآونة الأخيرة الكثير من الصور ومقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي داخل غرف العمليات وبعض المرافق الصحية التابعة للوزارة، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - صورة ضوئية من التعميم المشار إليه وآلية تطبيقه.



2 - ما سبب انتشار مثل هذه المقاطع والصور التي التقطت داخل غرف العمليات وفي بعض مرافق المستشفيات؟



3 - هل ضبطت الوزارة المخالفين للتعميم المشار إليه ومحاسبتهم؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بما يثبت ذلك.



4 - ما ضوابط دخول الأطباء والموظفين والمراجعين للمرافق الصحية مع هواتفهم وبخاصة غرف العمليات؟