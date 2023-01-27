

بيروت - بولين فاضل



طمأنت الفنانة إليسا، محبيها وجمهورها على حالتها الصحية، وذلك بعد خضوعها لعملية جراحية في يدها مؤخرا بالولايات المتحدة، وقالت إنها الآن تتواجد في بيروت وحالتها الصحية جيدة، موجهة الشكر لكل من حرص على التواصل معها، سواء من أصدقائها المقربين أو من زملائها داخل الوسط الفني.



وكتبت إليسا منشورا لها عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، جاء كالتالي: «بشكر كل اللي تواصلوا معي من زملاء وأصدقاء وإعلاميين للاطمئنان على صحتي، أنا ببيروت وبخير الحمد لله، وبشكر عاطفتكن واتصالاتكن ومحبتكن، وعم عاود نشاطي بكل طاقة». وطرحت إليسا مؤخرا أحدث أغنياتها بعنوان «ما تندم ع شي»، وذلك عبر قناتها الرسمية على «يوتيوب»، وهي الأغنية الدعائية لمسلسل «الثمن»، الذي يعرض عبر قناة «MBC1» ومنصة «شاهد»، وجاءت كلمات الأغنية التي كتب كلماتها علي المولى ولحنها صلاح الكردي مليئة بالدروس والعبر، والتي تدعو إلى عدم الندم على أشياء حدثت في الماضي.