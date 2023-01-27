

تحيي الفنانة أصالة مع «نبض الكويت» الفنان القدير نبيل شعيل، أولى حفلات مهرجان «فبراير الكويت» 3 فبراير المقبل، ويقدم الثنائي خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتهما.



من جانبها، حرصت أصالة على الترويج لهذا الحفل، بمجموعة من الرسائل نشرتها عبر حسابها الرسمي على «انستغرام»، جزء من هذه الرسائل وجهته لجمهورها ومحبيها في الوطن العربي من أجل زيادة حماسهم للحفل، وجزء آخر خصت به بوشعيل، وكتبت: «بالكويت رح نحتفل سوا، حنغني، حنروح مشوار عم رتب لكم ياه كتير رح ننبسط فيه، بكل سعادة رح نلتقى بهالتاريخ حضروا حالكم لليلة ننسى فيها اللي لازم ننساه ونعيش وقت مو بكل وقت بنعيشه».

وتابعت: «رح أتشارك الحفل مع الصوت اللي ما بيشبه حدا مع بلبل الخليج الفنان الكبير نبيل شعيل، اشتقت لكم وبكل شوق رح لاقيكم».



يذكر أن الفنانة أصالة أحيت مؤخرا حفلا غنائيا ناجحا في مدينة العلا بالسعودية، قدمت من خلاله مجموعة كبيرة من أغانيها سواء القديمة أو الجديدة التي تفاعل معها جمهور الحفل.