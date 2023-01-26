مناقشة أوجه التعاون الصحي المشترك في علاج الكثير من أمراض تخصصات الأطفال ومن أهمها في مجال علاجات سرطان الأطفال



استقبل وزير الصحة د. أحمد العوضي وفدا من مستشفى جريت أورموند ستريت البريطاني (GOSH)، والذي يعد جزءاً من منظمة الخدمات الصحية الوطنية بالمملكة المتحدة (NHS)، وذلك لمناقشة أوجه التعاون الصحي المشترك في علاج الكثير من أمراض تخصصات الأطفال، ومن أهمها في مجال علاجات سرطان الأطفال.

هذا وقد استعرض الوزير أهميه تبادل الخبرات، وتعزيز التطوير في وظائف الرعاية الصحية الحيوية، بما في ذلك العناية المركزة، وأمراض الدم، والأورام عند الأطفال، حيث يعد مستشفى جريت أورموند ستريت البريطاني من أهم المراكز العالمية المتخصصة لعلاج الأطفال المصابين بالسرطان، وكذلك زراعة النخاع العظمي (BMT).