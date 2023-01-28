صدر قرار من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد بشأن دعوة المكلفين «دفعة 50» لأداء الخدمة العاملة.

وتضمن القرار في مادته الأولى: يعدل تاريخ التحاق الدفعة 50 من المكلفين بأداء الخدمة العاملة بموجب القرار الوزاري رقم 821 لسنة 2022، ليكون بتاريخ 19 أكتوبر 2023 بدلا من 14 يناير 2023.

وجاء في المادة الثانية من القرار أنه على رئيس الأركان العامة للجيش إصدار الأوامر اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

في حين نصت المادة الثالثة أنه على المعنيين بالقرار تنفيذه والعمل به من تاريخه ونشره في الجريدة الرسمية.