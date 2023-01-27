مبارك الخالدي



تأهل الكويت إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس سمو الأمير بتغلبه على السالمية بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ستاد الصداقة والسلام. سجل للابيض البديل التونسي ياسين العامري (103)، وشهدت المباراة شوطين اضافيين بعد ان انتهى الوقت الاصلي بالتعادل السلبي. وبهذه النتيجة رد الكويت الدين للسالمية الذي اخرجه من ذات الدور لبطولة كأس سمو ولي العهد في اكتوبر الماضي.



وبالعودة للمباراة ومع بداية الشوط الأول لم يكن هناك تحفظ من الفريقين بل كانت واضحة نواياهما الهجومية من أجل تسجيل هدف مبكر، وكانت أخطر الكرات لمصلحة السالمية عن طريق كارلوس أندريس بعد استلامه للكرة داخل منطقة الجزاء لكنه سددها ضعيفة بيد الحارس عبدالرحمن كميل (12) ، وبعدها بدقيقة مباشرة عاد كارلوس وسدد كرة قوية من داخل المنطقة لكن كميل أبعدها ببراعة.



ومع مرور الوقت فرض السماوي سيطرته على الكويت بفضل تحركات لاعبي الوسط فواز عايض ومبارك الفنيني وكارلوس ومهدي دشتي وسانج بيير ، فيما افتقدت تمريرات وتحركات لاعبي الأبيض للتركيز ما ساهم في فقدانهم للكرة بسهولة في منتصف الملعب.

وبعد مرور 26 دقيقة جاءت أولى الفرص الخطرة للكويت بعد تسديدة قوية من يوسف ناصر أبعدها الحارس أحمد عادي بصعوبة لتصل إلى رأس علي حسين الذي وضعها خارج المرمى.

وفي الدقيقة 37 أنقذ كميل مرماه من هدف محقق بعد مهارة فردية من جمعة سعيد الذي مرر الكرة على طبق من ذهب للفنيني ليسددها بالمرمى لكن كميل تصدى لها بشكل رائع.



وفي الشوط الثاني اندفع الفريقان في محاولة للتسجيل لتترك مساحات شاغرة شكلت فرصا سانحة للجانبين وكاد فهد الهاجري ان يسجل هدف التقدم للأبيض بقذيفه تصدى لها الحارس عادي ببراعة وحولها الى ركنية (49) ورد جمعة سعيد بكرة قوية تصدى لها الحارس كميل على دفعتين (67)، وساد الحذر اداء الجانبين وينتهي الوقت الاصلي بالتعادل السلبي ليلجأ الفريقان إلى شوطين اضافيين، حيث تمكن ياسين العامري من تسجيل هدف الابيض بتسديدة زاحفة سكنت الزاوية اليسرى للحارس عادي (103)، لتنتهي المباراة بفوز الكويت. ادار المباراة الحكم السعودي حمد الحويش وعاونه عباس غلوم وسعود الرشيدي وعبدالله الشهري لتقنية الفار وانذر كلا من سانج بيير وهادي خميس وحمد القلاف من السالمية، ويوسف ناصر وفهد الهاجري من الكويت .