

عينت كندا أول ممثلة خاصة لديها معنية بمكافحة الإسلاموفوبيا (كراهية الإسلام)، وهو منصب استحدث بعد سلسلة هجمات استهدفت المسلمين مؤخرا في البلاد.



وجاء في بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء الكندي أن الصحافية والناشطة أميرة الغوابي ستشغل المنصب «لتكون مناصرة ومستشارة وخبيرة وممثلة لدعم وتعزيز جهود الحكومة الفيدرالية في مكافحة الإسلاموفوبيا والعنصرية المنهجية والتمييز العنصري وعدم التسامح الديني».



والغوابي ناشطة مدافعة عن حقوق الإنسان وهي مسؤولة قسم العلاقات العامة في «مؤسسة العلاقات العرقية - الكندية» وكاتبة عمود في صحيفة «تورونتو ستار»، بعدما سبق لها أن عملت لأكثر من عقد في شبكة «سي بي سي» العامة للبث.



وأشاد رئيس الوزراء جاستن ترودو بتعيين الغوابي الذي رأى فيه «خطوة مهمة في إطار محاربتنا الإسلاموفوبيا والكراهية بكافة أشكالها».



وأضاف أن «التنوع هو حقا من أعظم نقاط القوة لكندا، لكن بالنسبة للعديد من المسلمين فإن الإسلاموفوبيا مألوفة جدا».

وعلى مدى السنوات الأخيرة، استهدفت سلسلة هجمات دامية مسلمي كندا.



وفي يونيو 2021، قتل 4 أفراد ضمن عائلة مسلمة عندما دهسهم شخص بشاحنته في أونتاريو.



وقبل 4 سنوات على ذلك، قتل 6 مسلمين وأصيب 5 بجروح في اعتداء على مسجد في مدينة كيبك.



وفي سلسلة تغريدات أطلقتها عددت الغوابي أسماء الأشخاص الذين قتلوا في الاعتداءات الأخيرة وكتبت «علينا ألا ننسى قط».



وجاء استحداث المنصب الجديد ضمن توصيات قمة وطنية عن الإسلاموفوبيا نظمتها الحكومة الفيدرالية في يونيو 2021 ردا على الهجمات.