أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن تعيين جيف زينتس مساعده السابق لمكافحة جائحة كوفيد 19، كبير موظفي البيت الأبيض، أكثر المناصب استراتيجية في الإدارة التنفيذية.



وبذلك يخلف زينتس، رون كلاين البالغ 61 عاما.



وقال بايدن في بيان: «عندما انتخبت رئيسا، كنت أعرف أنني أريد أن يدير رون موظفي البيت الأبيض.. إنه يعرف كيف تعمل الدولة، كيف تعمل السياسة، كيف يعمل الكونغرس وكيف يعمل البيت الأبيض»، واصفا إياه بـ «الذكي والحازم والمثابر».



وأضاف الرئيس الأميركي متحدثا عن جيف زينتس: «لذلك من المهم استبدال رون بشخص يفهم معنى قيادة فريق، ويركز تماما على إنجاز الأمور».



وكان رون كلاين شغل منصب كبير موظفي البيت الأبيض لأكثر من عامين، وهي فترة طويلة في وظيفة تعتبر مرهقة.



ومع جيف زينتس البالغ 56 عاما، يختار الرئيس الأميركي للنصف الثاني من ولايته شخصا تكنوقراط يتمتع بمعرفة وثيقة بعالم المال والشركات الكبيرة.



وسيكون مطلوبا منه ان ينسق رد فعل البيت الأبيض، المحرج حتى الآن، على قضية الوثائق السرية التي عثر عليها في منزل عائلة جو بايدن.



ويأتي ذلك فيما من المتوقع أن يقود الرئيس الديموقراطي البالغ 80 عاما، حملة للانتخابات الرئاسية للعام 2024.



وعمل جيف زينتس من يناير 2021 إلى أبريل الماضي منسقا لمكافحة الوباء في إدارة بايدن، التي اعتمدت على حملة تطعيم ضخمة.

وكان مستشارا للرئيس الأسبق باراك أوباما، خصوصا بشأن القضايا الاقتصادية.



من جهة أخرى، أعلن وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند الجمعة توقيف 3 أشخاص للاشتباه بضلوعهم في مؤامرة تدعمها طهران لاغتيال الصحافية الإيرانية المعارضة مسيح علي نجاد في الولايات المتحدة.



وقال غارلاند إن اثنين من الموقوفين الـ 3 هما عنصران في مافيا تنشط في أوروبا الشرقية وعلى صلة بإيران، مشيرا إلى أنهما جندا للإعداد لاغتيال علي نجاد في نيويورك.