ناصر العنزي



واصل العربي عروضه الجيدة وتمكن من التأهل للدور نصف النهائي لبطولة كأس سمو الأمير ليلاقي الفائز من مباراة كاظمة وبرقان التي ستقام غدًا السبت، وذلك بعد تغلبه على النصر بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على ستاد الصداقة والسلام.

واستحوذ الأخضر على مجريات الشوط الأول وتمكن من تسجيل هدف التقدم عن طريق المتألق الليبي السنوسي الهادي الذي تلقى كرة متقنة من سيف الحشان أسكنها على صدره ثم أرسلها داخل المرمى (20) .

وقد بدأ مدرب الأخضر بتشكيلة مكونة من سليمان عبدالغفور وعيسى وليد وحسن حمدان وطارق بوعبطة وجمعة عبود وسلطان العنزي وحسين اشكناني وعبدالرحمن الشرهان وسيف الحشان وعلي خلف والسنوسي الهادي ، وشكل السنوسي حالة إزعاج للخصم في الجهة اليسرى، فيما أهدر علي خلف فرصة تسجيل هدف قبل هدف فريقه. وقد أحسن خط وسط الأخضر في مهماته الدفاعية والهجومية.



أما النصر فقد بدأ بتشكيلة من اللاعبين المحليين ولم يكن بينهم من المحترفين الأجانب سوى المدافع روبن ، وضيق لاعبو الاخضر الخناق على محمد دحام مصدر خطورة النصر الذي سدد كرة قوية مرت بجانب القائم.



وفي الشوط الثاني دفع مدرب الاخضر سفيكو بلاعبه محمد صولة لزيادة الضغط الهجومي وتبادل الفريقان الهجمات وتحسن حال العنابي عما كان عليه في الشوط الأول بعد إجراء تغييرات في صفوفه وهدد مرمى سليمان عبدالغفور إلا ان نهاية كراته كانت ضعيفة وضاعت منه فرصة التعادل في الدقائق الاخيرة من قبل مدافعه روبن ، فيما حافظ الأخضر على تقدمه بفضل تعاون خطوطه الثلاثة.

أدار المباراة الحكم عبدالله عرب وجاءت قراراته سليمة.