

القاهرة - سامي عبدالفتاح



وصلت بعثة النادي الأهلي امس الى المغرب للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام خلال الفترة من 1 الى 11 فبراير المقبل. ويترأس بعثة الفريق رئيس مجلس إدارة النادي محمود ‏الخطيب.

ويلعب الأهلي مع أوكلاند سيتي الأربعاء المقبل في الدور التمهيدي، وسيواجه المتأهل من هذه المباراة فريق سياتل ساوندرز بطل أميركا الشمالية 4 فبراير المقبل، والفائز سيلتقي ريال مدريد الإسباني في ربع النهائي.



ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة الثامنة في تاريخه، والثالثة على التوالي، بعد أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.



وكانت أفضل نتائج الأهلي حصوله على الميدالية البرونزية في 3 مناسبات، أعوام 2006 في اليابان، و2020 في قطر، و2021 في الإمارات.



الى ذلك انتظم الثنائي حسين الشحات والتونسي علي معلول في التدريبات الجماعية للفريق قبل السفر للمغرب وذكر الأهلي عبر موقعه الرسمي أن حسين الشحات بدأ المشاركة في التدريبات بعدما غاب عن لقاء البنك الأهلي بسبب آلام بسيطة في الركبة، وأضاف أن علي معلول انتظم في التدريبات بعد أن حصل على راحة سلبية لمدة يومين.



وضمن منافسات الدوري الممتاز يخوض الزمالك مواجهة مهمة أمام فريق فيوتشر في الثامنة مساء بتوقيت الكويت على ستاد القاهرة ضمن الجولة الـ 16.

ويدخل الزمالك المباراة برصيد 26 نقطة في المركز الخامس بقيادة أسامة نبيه الذي تولى المهمة بعد رحيل المدرب البرتغالي فيريرا، فيما يحل فيوتشر في المركز الثاني برصيد 31 نقطة.



وكان الزمالك قد اعلن التعاقد مع ناصر منسي مهاجم فريق البنك الأهلي لمدة 5 مواسم، لتدعيم صفوف الفريق.



ويلتقي اليوم أيضا ضمن الجولة نفسها إنبي مع سموحة، وبيراميدز مع سيراميكا كليوباترا، على أن تختتم الجولة غدا بلقاء البنك الأهلي مع غزل المحلة.



الى ذلك استعاد الإسماعيلي سكة الانتصارات الغائبة عنه منذ 38 يوما، وذلك بفوزه على ضيفه الداخلية 3-1 اول من امس بملعب الاسماعيلية، كما عاد طلائع الجيش من جنوب الوادي بتعادل مثير أمام اسوان 2-2.

وفرض الاتحاد السكندري تعادلا سلبيا على مضيفه المقاولون العرب.