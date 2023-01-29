

يحيى حميدان



تمكن القادسية من عبور الفحيحيل بركلات الترجيح 4-3 بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي في المباراة التي أقيمت على ستاد علي صباح السالم ضمن الدور ربع النهائي من مسابقة كأس سمو الأمير، ليلتقي الكويت في «المربع الذهبي» في موعد مثير ومنتظر.



خلت أحداث الشوط الأول من الاثارة بعدما انحصر اللعب في وسط الملعب مع غياب لاعبي الطرفين عن تشكيل الخطورة اللازمة، حيث لم يسدد أي طرف أي تسديدة صوب المرمى.

ودافع القادسية بشكل جيد وحدّ من تحركات هجوم الفحيحيل، الذي كان خط وسطه أفضل بوجود عبدالمحسن العجمي والكونغولي فابريس نغوما، فيما كان العاجي مامادو سورو والمالي إبراهيما تانديا وحيدين في مقدمة «الأصفر» وانقطعت الامدادات عنهما، رغم اجتهادهما الواضح في العودة للخلف ومحاولة بناء الهجمات، الا أن مشاري العازمي وسلمان البوص لم يقوما بدورهما في إيصال الكرة للثلث الهجومي «القدساوي» كما يجب.

وأجرى مدرب الفحيحيل، السوري فراس الخطيب، تبديلا اضطراريا في وقت مبكر بعدما أصيب مواطنه عبدالله الشامي ونزل نايف حميد عوضا عنه (30).



وقبل انطلاق الشوط الثاني، دفع مدرب «الأصفر»، الصربي بوريس بونياك، بعيد الرشيدي بدلا من البوص، وهو ما أحيا الجهة اليمنى، وشكلت ثنائيات الرشيدي والظهير راشد الدوسري خطورة واضحة.



وجاء التهديد الفعلي الأول من الفحيحيل بعدما استخلص يعقوب الطراروة الكرة من مدافع القادسية خالد إبراهيم وسدد الكرة صوب المرمى ليتصدى لها الحارس جراغ (50).



وقام لاعبو القادسية بعدة نقلات للكرة قبل أن تصل للدوسري وحولها صوب مامادو ليضعها في شباك حارس «الأحمر» خالد العجاجي بطريقة جميلة (60). ومن ركلة ركنية نفذها نايف حميد، عادل المهاجم التونسي يوسف بن سودة النتيجة للفحيحيل (70).

ولم تتغير النتيجة بعد ذلك عند نهاية الشوط الثاني، ليتأجل الحسم للوقت الإضافي، وبقي الوضع على ماهو عليه واحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت لمصلحة القادسية.